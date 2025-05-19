ЦБ понизил курсы доллара и евро на 20 мая
Курс доллара снизился на 0,36 руб. до 80,41 руб. Евро тем временем упал на 0,20 руб. до 90,51 руб. Юань также показал снижение – на 0,04 руб. до 11,12 руб.
Регулятор устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Московской биржи в июне 2024 г.
Официальный курс доллара Банка России на 15 мая опустился до минимумов за два года. Тогда он был установлен на отметке 80,22 руб. С начала года курс доллара упал на 21%, а за май снизился на 1,64%. Основной причиной восходящей динамики экономисты называют слабый импорт и геополитическую повестку.