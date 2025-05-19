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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 20 мая

Ведомости

Банк России понизил курсы доллара и евро на 20 мая. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Курс доллара снизился на 0,36 руб. до 80,41 руб. Евро тем временем упал на 0,20 руб. до 90,51 руб. Юань также показал снижение – на 0,04 руб. до 11,12 руб.

Регулятор устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Московской биржи в июне 2024 г.

Официальный курс доллара Банка России на 15 мая опустился до минимумов за два года. Тогда он был установлен на отметке 80,22 руб. С начала года курс доллара упал на 21%, а за май снизился на 1,64%. Основной причиной восходящей динамики экономисты называют слабый импорт и геополитическую повестку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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