Курс биткойна обновил исторический максимум и достиг $109 500
Курс биткойна обновил исторический максимум, превысив $109 500. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
В моменте курс криптовалюты поднимался до $109 528. По состоянию на 18:36 мск ее стоимость упала до $109 039.
В прошлый раз стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув $109 000, 20 января.
26 февраля стоимость биткойна опустилась ниже $85 000 впервые с ноября 2024 г. К 21:40 мск биткойн находился на отметке в $84,154 (-3,75%). Днем ранее биткойн в ходе торгов опустился ниже $88 000.