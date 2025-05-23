Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

Bloomberg узнал об антимонопольной проверке Visa и Mastercard Еврокомиссией

Ведомости

Европейская комиссия начала антимонопольную проверку в отношении платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, ЕК направила запросы финансовым учреждениям и розничным продавцам с целью изучить сборы, которые Visa и Mastercard взимают за использование своих платежных систем. Вопросы касались следующих аспектов: возможность розничных продавцов отказаться от приема карт, прозрачность комиссионных сборов, соответствие выгод размеру уплачиваемых комиссий.

Как отмечает Bloomberg, официальное антимонопольное расследование пока не начато. Однако, если ЕК решит открыть процесс и подтвердит злоупотребление доминирующим положением на рынке, компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их годового дохода.

Проверка началась на фоне призывов главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард к снижению зависимости Европы от иностранных технологий, включая инфраструктуру цифровых платежей.

6 марта 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Транзакции по их картам при этом остались доступны внутри страны, так как платежи проводятся на инфраструктуре национальной платежной системы.

В феврале 2025 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что американские платежные системы могут вернуться на российский рынок в ближайшее время. По его словам, компании утратили значительную долю рынка в России и заинтересованы в его восстановлении. Тем не менее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала разговоры о возможном возвращении Visa и Mastercard преждевременными.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных