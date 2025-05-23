Bloomberg узнал об антимонопольной проверке Visa и Mastercard Еврокомиссией
Европейская комиссия начала антимонопольную проверку в отношении платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, ЕК направила запросы финансовым учреждениям и розничным продавцам с целью изучить сборы, которые Visa и Mastercard взимают за использование своих платежных систем. Вопросы касались следующих аспектов: возможность розничных продавцов отказаться от приема карт, прозрачность комиссионных сборов, соответствие выгод размеру уплачиваемых комиссий.
Как отмечает Bloomberg, официальное антимонопольное расследование пока не начато. Однако, если ЕК решит открыть процесс и подтвердит злоупотребление доминирующим положением на рынке, компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их годового дохода.
Проверка началась на фоне призывов главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард к снижению зависимости Европы от иностранных технологий, включая инфраструктуру цифровых платежей.
6 марта 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Транзакции по их картам при этом остались доступны внутри страны, так как платежи проводятся на инфраструктуре национальной платежной системы.
В феврале 2025 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что американские платежные системы могут вернуться на российский рынок в ближайшее время. По его словам, компании утратили значительную долю рынка в России и заинтересованы в его восстановлении. Тем не менее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала разговоры о возможном возвращении Visa и Mastercard преждевременными.