Bloomberg узнал об антимонопольной проверке Visa и Mastercard Еврокомиссией

В феврале 2025 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что американские платежные системы могут вернуться на российский рынок в ближайшее время. По его словам, компании утратили значительную долю рынка в России и заинтересованы в его восстановлении. Тем не менее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала разговоры о возможном возвращении Visa и Mastercard преждевременными.