Bangkok Bank перестал открывать счета иностранцам с января
Банк Таиланда Bangkok Bank с января этого года не открывает счета иностранным туристам в связи с вступлением в силу новых правил в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.
Счет в крупнейшем банке страны также не могут открыть обладатели визы Destination Thailand Visa (DTV), которая позволяет находиться в стране до 180 дней, пояснили в учреждении. Новую политику в банке объяснили участившимися случаями онлайн мошенничества.
Ранее на этой неделе стало известно о случаях выборочной блокировки банком карт россиян. Telegram-канал Mash писал, что у порядка тысячи человек перестали работать карты и мобильные приложения. Потерпевшие рассказывали, что они могут только единожды снять деньги, а дальше банк прекращает обслуживание.
В Bangkok Bank пояснили, что в некоторых случаях клиенты банка должны прийти в офис для прояснения ситуации. Представитель банка добавила, что открытие счета доступно иностранцам с пенсионными или неиммиграционным визами. Последние выдаются гражданам, которые приезжают в королевство с целью работы, учебы или по семейным обстоятельствам.