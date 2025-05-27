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Bangkok Bank перестал открывать счета иностранцам с января

Ведомости

Банк Таиланда Bangkok Bank с января этого года не открывает счета иностранным туристам в связи с вступлением в силу новых правил в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка. 

Счет в крупнейшем банке страны также не могут открыть обладатели визы Destination Thailand Visa (DTV), которая позволяет находиться в стране до 180 дней, пояснили в учреждении. Новую политику в банке объяснили участившимися случаями онлайн мошенничества.

Ранее на этой неделе стало известно о случаях выборочной блокировки банком карт россиян. Telegram-канал Mash писал, что у порядка тысячи человек перестали работать карты и мобильные приложения. Потерпевшие рассказывали, что они могут только единожды снять деньги, а дальше банк прекращает обслуживание.

В Bangkok Bank пояснили, что в некоторых случаях клиенты банка должны прийти в офис для прояснения ситуации. Представитель банка добавила, что открытие счета доступно иностранцам с пенсионными или неиммиграционным визами. Последние выдаются гражданам, которые приезжают в королевство с целью работы, учебы или по семейным обстоятельствам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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