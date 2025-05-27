Bangkok Bank перестал открывать счета иностранцам с января

Ранее на этой неделе стало известно о случаях выборочной блокировки банком карт россиян. Telegram-канал Mash писал, что у порядка тысячи человек перестали работать карты и мобильные приложения. Потерпевшие рассказывали, что они могут только единожды снять деньги, а дальше банк прекращает обслуживание.