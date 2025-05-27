ЦБ повысил курс евро на 28 мая почти на 1 рубль
Банк России повысил курс евро на 28 мая на 0,44 руб. до 90,9 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
В то же время курс доллара упал на 0,04 руб. до 79,62 руб. Юань же повысился на 0,02 руб., достигнув 11,1 руб.
С конца декабря 2024 г. Центробанк устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Пояснялось, что такой подход нужен для точности и репрезентативности курсообразования.
С начала года курс доллара ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах России и США или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, курс может достичь 76–77 руб./$, но дальнейшее укрепление ударит по экспортерам и бюджету.