Рокетбанк объявил о перезапуске

В марте 2020 г., чтобы уменьшить число клиентов Рокетбанка, Qiwi приняла решение улучшить условия обслуживания. «Рокет» отменил программу лояльности, отказался от бесплатных тарифов и повысил комиссии, сократил персонал и прекратил прием вкладов. Основным продуктом Рокетбанка тогда была дебетовая карта с процентом на остаток и бонусной программой. На конец 2019 г. у банка было около 370 000 активных клиентов, по данным Qiwi, они держали на счетах около 13,6 млрд руб.