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Рокетбанк объявил о перезапуске

Ведомости

Рокетбанк вернется на рынок с новой бизнес-моделью. Проект будет работать на лицензии Совкомбанка, при этом развиваться как самостоятельный бренд. Об этом говорится в сообщении компании.

Запуском будут руководить сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» Роберт Сабирянов и Антон Захаров. Последний рассказал, что новой команде было важно построить инновационный и понятный продукт, который будет удобен в использовании.

После перезапуска пользователям будут доступны дебетовые карты, вклады, накопительные счета, кредиты наличными и кредитные карты.

Основной запуск в Москве и Санкт-Петербурге планируется на июль. В июне банк начнет собирать аудиторию бывших клиентов для тестирования первой версии приложения.

В продукте будет сделан упор на «человечное» взаимодействие между банком и клиентом. Он будет построен на простом подходе к аналитике расходов, вовлечении пользователей за счет геймификации и новой системы лояльности. Кроме того, в сервисе будут представлены лайфстайл-проекты, связанные с ресторанами и шоппингом.

Рокетбанк создали в 2013 г. Олег Козырев, Алексей Колесников, Михаил Провизион и Виктор Лысенко. В 2016 г. они продали его «ФК Открытие». Спустя год банк выкупила Qiwi вместе с активами другого цифрового банка – «Точка» – за 700 млн руб. Qiwi потеряла на Рокетбанке 5–5,5 млрд руб. с учетом стоимости его покупки в 2017 г. и убытков – прошлых и будущих.

В марте 2020 г., чтобы уменьшить число клиентов Рокетбанка, Qiwi приняла решение улучшить условия обслуживания. «Рокет» отменил программу лояльности, отказался от бесплатных тарифов и повысил комиссии, сократил персонал и прекратил прием вкладов. Основным продуктом Рокетбанка тогда была дебетовая карта с процентом на остаток и бонусной программой. На конец 2019 г. у банка было около 370 000 активных клиентов, по данным Qiwi, они держали на счетах около 13,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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