Рокетбанк объявил о перезапуске
Рокетбанк вернется на рынок с новой бизнес-моделью. Проект будет работать на лицензии Совкомбанка, при этом развиваться как самостоятельный бренд. Об этом говорится в сообщении компании.
Запуском будут руководить сооснователи банка «Бланк» и бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» Роберт Сабирянов и Антон Захаров. Последний рассказал, что новой команде было важно построить инновационный и понятный продукт, который будет удобен в использовании.
После перезапуска пользователям будут доступны дебетовые карты, вклады, накопительные счета, кредиты наличными и кредитные карты.
Основной запуск в Москве и Санкт-Петербурге планируется на июль. В июне банк начнет собирать аудиторию бывших клиентов для тестирования первой версии приложения.
В продукте будет сделан упор на «человечное» взаимодействие между банком и клиентом. Он будет построен на простом подходе к аналитике расходов, вовлечении пользователей за счет геймификации и новой системы лояльности. Кроме того, в сервисе будут представлены лайфстайл-проекты, связанные с ресторанами и шоппингом.
Рокетбанк создали в 2013 г. Олег Козырев, Алексей Колесников, Михаил Провизион и Виктор Лысенко. В 2016 г. они продали его «ФК Открытие». Спустя год банк выкупила Qiwi вместе с активами другого цифрового банка – «Точка» – за 700 млн руб. Qiwi потеряла на Рокетбанке 5–5,5 млрд руб. с учетом стоимости его покупки в 2017 г. и убытков – прошлых и будущих.
В марте 2020 г., чтобы уменьшить число клиентов Рокетбанка, Qiwi приняла решение улучшить условия обслуживания. «Рокет» отменил программу лояльности, отказался от бесплатных тарифов и повысил комиссии, сократил персонал и прекратил прием вкладов. Основным продуктом Рокетбанка тогда была дебетовая карта с процентом на остаток и бонусной программой. На конец 2019 г. у банка было около 370 000 активных клиентов, по данным Qiwi, они держали на счетах около 13,6 млрд руб.