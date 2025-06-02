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Центробанк поднял курс доллара выше 79 рублей

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 3 июня на уровне 79,13 руб. Это на 0,51 руб. выше предыдущего значения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро тоже поднялся – до 90,38 руб. (+1,13 руб.). Колебания китайского юаня минимальны – 10,95 руб. (+0,06 руб.).

29 мая ЦБ впервые с мая 2023 г. установил курс доллара ниже 79 руб. – на уровне 78,49 руб.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что укрепление рубля может продолжиться при сохранении позитивных ожиданий относительно прогресса в переговорах между РФ и США или до тех пор, пока власти не примут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. Но представитель «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял, что текущие уровни курса рубля завышены. По его словам, рост импорта и сезонные траты усилят спрос на доллары и евро, что окажет давление на рубль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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