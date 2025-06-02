Центробанк поднял курс доллара выше 79 рублей

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что укрепление рубля может продолжиться при сохранении позитивных ожиданий относительно прогресса в переговорах между РФ и США или до тех пор, пока власти не примут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. Но представитель «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял, что текущие уровни курса рубля завышены. По его словам, рост импорта и сезонные траты усилят спрос на доллары и евро, что окажет давление на рубль.