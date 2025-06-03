Банк России понизил курс доллара на 4 июня до 78,85 рублей
Центральный банк России установил официальный курс доллара на 4 июня на уровне 78,85 руб. Это на 0,28 руб. ниже предыдущего значения, сообщается на сайте регулятора.
Курс евро упал на 1,12 руб. и достиг отметки в 88,94 руб. Курс юаня снизился на 0,06 руб. и составил 10,89 руб.
Центробанк устанавливает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка с конца декабря 2024 г. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
26 мая 2025 г. опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что укрепление рубля может продолжиться при сохранении позитивных ожиданий относительно прогресса в переговорах между Россией и США или до момента, пока власти не примут меры для сдерживания укрепления нацвалюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс может достичь 76–77 руб./$.