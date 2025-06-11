Банк России частично ограничил работу микрофинансовой дочки «Т-технологий»

Ограничение начинает действовать с 11 июня. Оно касается только новых кредитных договоров и не затрагивает ранее заключенные соглашения. Выплата денежных средств по действующим займам продолжится в штатном режиме. Также ограничение не распространяется на другие направления деятельности МФК.