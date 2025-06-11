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Банк России частично ограничил работу микрофинансовой дочки «Т-технологий»

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Центробанк России ввел ограничения в работе микрофинансовой компании «Т-финанс» («дочка» МКПАО «Т-технологии»). Согласно предписанию регулятора, компания не сможет заключать договоры потребительского кредита с гражданами, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 80%.

Ограничение начинает действовать с 11 июня. Оно касается только новых кредитных договоров и не затрагивает ранее заключенные соглашения. Выплата денежных средств по действующим займам продолжится в штатном режиме. Также ограничение не распространяется на другие направления деятельности МФК.

Представитель Т-банка отказался от комментариев по этому вопросу.

«Т-финанс» предоставляет потребительские займы, в том числе с лимитом кредитования, и является частью финансовой группы Т-банка. Компания активно работает на рынке микрофинансирования, предлагая также займы на покупку товаров в онлайн- и офлайн-магазинах.

23 мая Банк России опубликовал отчет «Тенденции на рынке МФО за I квартал 2025 г.», согласно которому микрофинансовые организации (МФО) выдали на 1% меньше займов, чем в IV квартале 2024 г. Это первое снижение объемов выдачи с 2022 г. Общая сумма выданных кредитов составила 497 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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