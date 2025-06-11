Банк России частично ограничил работу микрофинансовой дочки «Т-технологий»
Центробанк России ввел ограничения в работе микрофинансовой компании «Т-финанс» («дочка» МКПАО «Т-технологии»). Согласно предписанию регулятора, компания не сможет заключать договоры потребительского кредита с гражданами, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 80%.
Ограничение начинает действовать с 11 июня. Оно касается только новых кредитных договоров и не затрагивает ранее заключенные соглашения. Выплата денежных средств по действующим займам продолжится в штатном режиме. Также ограничение не распространяется на другие направления деятельности МФК.
Представитель Т-банка отказался от комментариев по этому вопросу.
«Т-финанс» предоставляет потребительские займы, в том числе с лимитом кредитования, и является частью финансовой группы Т-банка. Компания активно работает на рынке микрофинансирования, предлагая также займы на покупку товаров в онлайн- и офлайн-магазинах.
23 мая Банк России опубликовал отчет «Тенденции на рынке МФО за I квартал 2025 г.», согласно которому микрофинансовые организации (МФО) выдали на 1% меньше займов, чем в IV квартале 2024 г. Это первое снижение объемов выдачи с 2022 г. Общая сумма выданных кредитов составила 497 млрд руб.