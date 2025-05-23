МФО в I квартале сократили выдачу займов впервые с 2022 года на 1%
Микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2025 г. выдали меньше займов, чем в IV квартале прошлого года, на 1%, это произошло впервые с 2022 г. Общая сумма кредитов составила 497 млрд руб., сообщил Банк России в отчете «Тенденции на рынке МФО за I квартал 2025 г.».
Причиной охлаждения на рынке в ЦБ назвали ужесточение лимитов (МПЛ) для займов наиболее закредитованным заемщикам и отложенный эффект после их введения. Сказался эффект высокой базы IV квартала 2024 г., когда прирост объема микрозаймов составил 31% по сравнению с прошлым периодом.
Из-за действия моратория на ограничение полной стоимости кредита (ПСК), как отметил ЦБ, большинство МФО повысили ставки по займам. Кредиты подорожали более чем на одну треть (особенно в категории необеспеченных потребительских займов в сумме более 30 000 руб. на срок 31–60 дней), и это тоже повлияло на спад объема кредитов.
Мораторий был введен Банком России 1 января 2025 г. до конца марта 2025 г. в связи с ростом стоимости фондирования МФО, следующего за повышением ключевой ставки, чтобы сохранить доступность потребительских займов для граждан и снизить риски манипулирования расчетом ПСК.