МФО в I квартале сократили выдачу займов впервые с 2022 года на 1%

Из-за действия моратория на ограничение полной стоимости кредита (ПСК), как отметил ЦБ, большинство МФО повысили ставки по займам. Кредиты подорожали более чем на одну треть (особенно в категории необеспеченных потребительских займов в сумме более 30 000 руб. на срок 31–60 дней), и это тоже повлияло на спад объема кредитов.