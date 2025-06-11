МВД хочет получить право на быструю блокировку денежных средств на счетах
МВД РФ хочет получить право на быструю блокировку денежных средств на счетах граждан и доступ к их банковской информации. Об этом сообщил начальник уголовно-правового управления договорно-правового департамента МВД Алексей Плотницкий на заседании в Совете Федерации.
По его мнению, полиция нуждается в инструментах для оперативного реагирования на киберпреступления. Сейчас процесс блокировки средств занимает несколько дней, так как требуется согласование с прокуратурой и судом. Плотницкий отметил, что временная приостановка операций не является арестом, а служит средством создания неудобств для мошенников и защиты средств граждан.
Нужду в доступе к банковской информации он пояснил тем, что сейчас дознаватели, которые ведут расследования преступлений, связанных с мошенническими действиями, не имеют такой возможности, что затрудняет ход оперативных действий ведомства.
По данным Плотницкого, банки зачастую месяцами не реагируют на запросы правоохранительных органов. Он предложил установить законодательно трехдневный срок для предоставления необходимой информации, подчеркнув, что и этого времени недостаточно. Плотницкий акцентировал внимание на том, что без расширения полномочий полиция оказывается в роли «пожарных», которые реагируют только после совершения преступления, и призвал к созданию эффективного механизма для борьбы с мошенничеством.
«Самые большие утечки персональных данных, банковской информации, идет не со стороны органов внутренних дел или государственных органов, она идет со стороны самих кредитных организаций», – отметил Плотницкий.
19 апреля стало известно, что МВД разработало проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который призван повысить эффективность расследований. Он предлагает дополнить ст. 21 УПК РФ положением, которое обяжет операторов по переводу денежных средств и связи предоставлять правоохранителям необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе срок.
Также законопроект предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней и приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. Изменения сократят сроки исполнения запросов органов предварительного расследования, повысят результативность мер по наложению ареста на имущество и обеспечат защиту прав потерпевших от преступлений, которые были совершены с использованием интернета или средств связи.