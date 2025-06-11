МВД хочет получить право на быструю блокировку денежных средств на счетах

По данным Плотницкого, банки зачастую месяцами не реагируют на запросы правоохранительных органов. Он предложил установить законодательно трехдневный срок для предоставления необходимой информации, подчеркнув, что и этого времени недостаточно. Плотницкий акцентировал внимание на том, что без расширения полномочий полиция оказывается в роли «пожарных», которые реагируют только после совершения преступления, и призвал к созданию эффективного механизма для борьбы с мошенничеством.