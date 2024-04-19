МВД планирует обязать банки предоставлять информацию по запросу

Также законопроект предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней и приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. Изменения сократят сроки исполнения запросов органов предварительного расследования, повысят результативность мер по наложению ареста на имущество и обеспечат защиту прав потерпевших от преступлений, которые были совершены с использованием интернета или средств связи.