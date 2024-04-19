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МВД планирует обязать банки предоставлять информацию по запросу

Ведомости

МВД России разработало проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который призван повысить эффективность расследований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Проект закона подготовлен по поручению правительства России. Он предлагает дополнить ст. 21 УПК РФ положением, которое обяжет операторов по переводу денежных средств и связи предоставлять правоохранителям необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе срок.

Также законопроект предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней и приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. Изменения сократят сроки исполнения запросов органов предварительного расследования, повысят результативность мер по наложению ареста на имущество и обеспечат защиту прав потерпевших от преступлений, которые были совершены с использованием интернета или средств связи. 

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, позволяющий медорганизациям раскрывать врачебную тайну по запросу полиции. Это касается пациентов, страдающих алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами и находящихся под административным надзором.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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