МВД планирует обязать банки предоставлять информацию по запросу
МВД России разработало проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который призван повысить эффективность расследований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Проект закона подготовлен по поручению правительства России. Он предлагает дополнить ст. 21 УПК РФ положением, которое обяжет операторов по переводу денежных средств и связи предоставлять правоохранителям необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе срок.
Также законопроект предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней и приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. Изменения сократят сроки исполнения запросов органов предварительного расследования, повысят результативность мер по наложению ареста на имущество и обеспечат защиту прав потерпевших от преступлений, которые были совершены с использованием интернета или средств связи.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, позволяющий медорганизациям раскрывать врачебную тайну по запросу полиции. Это касается пациентов, страдающих алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами и находящихся под административным надзором.