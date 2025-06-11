ЦБ сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в 3–3,5 трлн рублей
ЦБ РФ сохранил прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 г. в диапазоне 3–3,5 трлн руб. Об этом говорится в опубликованном ежеквартальном обзоре «Банковский сектор».
Специалисты ЦБ подчеркивают, что текущая динамика основных показателей банковского сектора соответствует ожиданиям регулятора, поэтому прогноз не требует корректировки.
Чистая прибыль банковского сектора в I квартале 2025 г. составила 744 млрд руб., что на 17% меньше, чем в IV квартале 2024 г. Это снижение связано с ростом операционных расходов, включая увеличение затрат на страхование. Последнее произошло из-за повышения отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) на фоне роста депозитов и расширения периметра страхования.
Объем остатков корпоративных средств в I квартале уменьшился на 2,2% (или 1,3 трлн руб.) и составил 58 трлн руб. В ЦБ отметили, что некоторое замедление характерно для начала года, поскольку в марте выплачиваются годовые налоги, что влияет на ликвидность компаний.
Портфель долговых ценных бумаг сократился на 0,4 трлн руб. (-1,6%). Вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) также снизились на 0,2 трлн руб. за счет продаж прочим участникам рынка (-0,52 трлн руб.) и погашений (-0,34 трлн руб.), преимущественно бумаг с плавающим купоном.
6 июня Банк России впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку – с 21% до 20% годовых. Решение объясняется снижением инфляционного давления, включая устойчивую составляющую, несмотря на все еще высокий уровень внутреннего спроса.