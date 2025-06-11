ЦБ сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в 3–3,5 трлн рублей

Чистая прибыль банковского сектора в I квартале 2025 г. составила 744 млрд руб., что на 17% меньше, чем в IV квартале 2024 г. Это снижение связано с ростом операционных расходов, включая увеличение затрат на страхование. Последнее произошло из-за повышения отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) на фоне роста депозитов и расширения периметра страхования.