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ЦБ сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в 3–3,5 трлн рублей

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ЦБ РФ сохранил прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 г. в диапазоне 3–3,5 трлн руб. Об этом говорится в опубликованном ежеквартальном обзоре «Банковский сектор».

Специалисты ЦБ подчеркивают, что текущая динамика основных показателей банковского сектора соответствует ожиданиям регулятора, поэтому прогноз не требует корректировки.

Чистая прибыль банковского сектора в I квартале 2025 г. составила 744 млрд руб., что на 17% меньше, чем в IV квартале 2024 г. Это снижение связано с ростом операционных расходов, включая увеличение затрат на страхование. Последнее произошло из-за повышения отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) на фоне роста депозитов и расширения периметра страхования.

Объем остатков корпоративных средств в I квартале уменьшился на 2,2% (или 1,3 трлн руб.) и составил 58 трлн руб. В ЦБ отметили, что некоторое замедление характерно для начала года, поскольку в марте выплачиваются годовые налоги, что влияет на ликвидность компаний.

Портфель долговых ценных бумаг сократился на 0,4 трлн руб. (-1,6%). Вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) также снизились на 0,2 трлн руб. за счет продаж прочим участникам рынка (-0,52 трлн руб.) и погашений (-0,34 трлн руб.), преимущественно бумаг с плавающим купоном.

6 июня Банк России впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку – с 21% до 20% годовых. Решение объясняется снижением инфляционного давления, включая устойчивую составляющую, несмотря на все еще высокий уровень внутреннего спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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