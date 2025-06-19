Греф сообщил о «разведывательных» контактах Сбербанка с партнерами из США

В июне 2024 г. Греф после введения санкций США против офисов Сбербанка в Китае и Индии говорил, что меры не оказывают нового влияния на стратегию зарубежного присутствия банка. Филиалы являются подразделениями финансовой организации, санкционные ограничения распространялись на них и ранее.