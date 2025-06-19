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Греф сообщил о «разведывательных» контактах Сбербанка с партнерами из США

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Сбербанк на фоне улучшения отношений с США проводит встречи с американскими партнерами. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Но пока, скорее всего, это разведывательные действия, пока никаких планов нет», – уточнил Греф.

После начала спецоперации на Украине против крупных российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, были введены блокирующие американские санкции. Также ограничительные меры против финансовых организаций ввели Евросоюз (ЕС) и Великобритания, после чего банки отключили от системы SWIFT.

В июне 2024 г. Греф после введения санкций США против офисов Сбербанка в Китае и Индии говорил, что меры не оказывают нового влияния на стратегию зарубежного присутствия банка. Филиалы являются подразделениями финансовой организации, санкционные ограничения распространялись на них и ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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