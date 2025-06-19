ВТБ продал свою долю в онлайн-кинотеатре Ivi
ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, банк владел миноритарной долей – около 15%.
«Продали недавно. Недели три, наверное, назад. Недавно совсем закрыли сделку», – сказал он (цитата по ТАСС).
Представитель «Иви» отказался от комментариев.
На форуме также стало известно, что ВТБ начал использовать технологию подтверждения онлайн-операций с помощью биометрии, что позволит сберечь более 2 млрд руб. клиентских средств от мошенников до конца 2025 г. По словам представителя кредитной организации, новая система значительно повысит безопасность мобильного и интернет-банкинга. Решение уже прошло тестирование на Android-устройствах.