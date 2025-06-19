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ВТБ продал свою долю в онлайн-кинотеатре Ivi

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ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, банк владел миноритарной долей – около 15%.

«Продали недавно. Недели три, наверное, назад. Недавно совсем закрыли сделку», – сказал он (цитата по ТАСС).

Представитель «Иви» отказался от комментариев.

На форуме также стало известно, что ВТБ начал использовать технологию подтверждения онлайн-операций с помощью биометрии, что позволит сберечь более 2 млрд руб. клиентских средств от мошенников до конца 2025 г. По словам представителя кредитной организации, новая система значительно повысит безопасность мобильного и интернет-банкинга. Решение уже прошло тестирование на Android-устройствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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