Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

Силуанов исключил изменение налогов, несмотря на «идеальный шторм»

Для финансовой стабильности нужно быть «скромнее в желаниях»
Ведомости

Российский бюджет «штормит серьезно», но базово налоги менять не планируется, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе делового завтрака «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В этих условиях у нас действительно шторм идеальный. И в бюджете то же самое, штормит серьезно. Тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже такой инструмент предсказуемости нашей политики», – сказал министр.

«Идеальным штормом» ситуацию в российской экономике назвал Герман Греф. Среди его составляющих он выделил высокий уровень ставок, из-за которых бизнес вынужден откладывать инвестиции, и переукрепленный курс рубля, который бьет по доходам бюджета от экспорта.

Для обеспечения финансовой стабильности следует быть «скромнее в желаниях», также необходимо координировать бюджетную политику кредитной, пояснил Силуанов. Кроме того, важно брать на бюджет меньше непредсказуемых рисков. «Мы по некоторым позициям полностью взяли на государство процентные риски – ну нельзя так это делать», – сказал министр.

Силуанов в мае говорил, что несмотря на рост расходов и сокращение нефтегазовых доходов Минфин не планирует в этом году прибегать и к «неординарным» фискальным мерам для пополнения доходной части казны. По его словам, к подобным налоговым решениям бизнес обычно относится негативно и просит их вводить только после обсуждения и с начала финансового года.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных