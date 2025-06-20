Силуанов исключил изменение налогов, несмотря на «идеальный шторм»Для финансовой стабильности нужно быть «скромнее в желаниях»
Российский бюджет «штормит серьезно», но базово налоги менять не планируется, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе делового завтрака «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В этих условиях у нас действительно шторм идеальный. И в бюджете то же самое, штормит серьезно. Тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже такой инструмент предсказуемости нашей политики», – сказал министр.
«Идеальным штормом» ситуацию в российской экономике назвал Герман Греф. Среди его составляющих он выделил высокий уровень ставок, из-за которых бизнес вынужден откладывать инвестиции, и переукрепленный курс рубля, который бьет по доходам бюджета от экспорта.
Для обеспечения финансовой стабильности следует быть «скромнее в желаниях», также необходимо координировать бюджетную политику кредитной, пояснил Силуанов. Кроме того, важно брать на бюджет меньше непредсказуемых рисков. «Мы по некоторым позициям полностью взяли на государство процентные риски – ну нельзя так это делать», – сказал министр.
Силуанов в мае говорил, что несмотря на рост расходов и сокращение нефтегазовых доходов Минфин не планирует в этом году прибегать и к «неординарным» фискальным мерам для пополнения доходной части казны. По его словам, к подобным налоговым решениям бизнес обычно относится негативно и просит их вводить только после обсуждения и с начала финансового года.