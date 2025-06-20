Силуанов исключил изменение налогов, несмотря на «идеальный шторм»

«В этих условиях у нас действительно шторм идеальный. И в бюджете то же самое, штормит серьезно. Тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже такой инструмент предсказуемости нашей политики», – сказал министр.