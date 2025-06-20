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«Сбер» не рассматривает вывод своих «дочек» на IPO

Ведомости

Вывода отдельных структур Сбербанка на рынок в планах группы нет, из-за санкций и отсутствия иностранных инвесторов высокие результаты недостаточно трансформируются в капитализацию, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.

«Мы сейчас не рассматриваем, в принципе, вывод "дочек" на IPO. Будем смотреть дальше по ситуации», – сказал он.

Скворцов пояснил, что вывод компании на рынок должен привлечь дополнительный капитал, но с учетом того, что рынок российских фондов сейчас находится под большим давлением, мультипликаторы по «Сберу» «в разы хуже, чем по банку с гораздо худшими показателями на Западе либо в Азии, в Китае». На фоне санкций и отсутствия иностранных инвесторов высокие результаты банка не трансформируются в капитализацию в достаточной степени, добавил он.

«Конечно, в такой ситуации выводить какие-то активы – означает продавать их дешево, это смысла не имеет. Мы сегодня все-таки стараемся фокусировать экосистему и "Сбер" в целом на долгосрочное развитие, обеспечить выполнение наших стратегических целей», – отметил зампред правления Сбера.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия собирается активизировать процесс выхода на IPO компаний с государственным участием. Особое внимание уделяется работе с ценными бумагами дочерних и зависимых структур таких компаний. Кроме того, ведется проработка мер для стимулирования выхода на фондовый рынок технологических предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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