«Сбер» не рассматривает вывод своих «дочек» на IPO
Вывода отдельных структур Сбербанка на рынок в планах группы нет, из-за санкций и отсутствия иностранных инвесторов высокие результаты недостаточно трансформируются в капитализацию, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.
«Мы сейчас не рассматриваем, в принципе, вывод "дочек" на IPO. Будем смотреть дальше по ситуации», – сказал он.
Скворцов пояснил, что вывод компании на рынок должен привлечь дополнительный капитал, но с учетом того, что рынок российских фондов сейчас находится под большим давлением, мультипликаторы по «Сберу» «в разы хуже, чем по банку с гораздо худшими показателями на Западе либо в Азии, в Китае». На фоне санкций и отсутствия иностранных инвесторов высокие результаты банка не трансформируются в капитализацию в достаточной степени, добавил он.
«Конечно, в такой ситуации выводить какие-то активы – означает продавать их дешево, это смысла не имеет. Мы сегодня все-таки стараемся фокусировать экосистему и "Сбер" в целом на долгосрочное развитие, обеспечить выполнение наших стратегических целей», – отметил зампред правления Сбера.
В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия собирается активизировать процесс выхода на IPO компаний с государственным участием. Особое внимание уделяется работе с ценными бумагами дочерних и зависимых структур таких компаний. Кроме того, ведется проработка мер для стимулирования выхода на фондовый рынок технологических предприятий.