«Сбер» не рассматривает вывод своих «дочек» на IPO

Скворцов пояснил, что вывод компании на рынок должен привлечь дополнительный капитал, но с учетом того, что рынок российских фондов сейчас находится под большим давлением, мультипликаторы по «Сберу» «в разы хуже, чем по банку с гораздо худшими показателями на Западе либо в Азии, в Китае». На фоне санкций и отсутствия иностранных инвесторов высокие результаты банка не трансформируются в капитализацию в достаточной степени, добавил он.