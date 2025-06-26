Банк России незначительно поднял курсы доллара и евро на 27 июня
Банк России незначительно поднял курсы доллара и евро на 27 июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Доллар поднялся на 0,02 руб. до 78, 21 руб. Евро тем временем подорожал на 0,6 руб., достигнув 91,66 руб. Курс юаня также поднялся – на 0,03 руб. до 10,93 руб.
С декабря 2024 г. ЦБ рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это нововведение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
Представители крупнейших банков страны на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказали свое мнение о текущей динамике рубля. Председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил недовольство нынешним укреплением нацвалюты. По его мнению, оптимальным курсом является диапазон 90–100 руб. за доллар.
25 июня Центробанк установил официальный курс доллара на минимальном уровне с мая 2023 г. – 78,20 руб. (снижение на 0,19 руб.).