«Сбер» снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 процентных пункта с 1 июля
«Сбер» с 1 июля снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса. Об этом сообщает аналитический центр «Домклик».
Так, минимальные ставки на «Домклик» составят от 21,4% на покупку новостройки и 21,8% на приобретение вторичного жилья и по программе «Строительство жилого дома».
Банк также введет скидку размером в 1 п. п. на кредиты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для постройки быстровозводимых домов.
С 30 июня планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам на 1 п. п. В тот же день банк снизит ставки по вкладам линейки «СберВклад: надбавки» – с 1% до 0,7%. Максимальная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на срок от четырех до пяти месяцев составит 18%.
17 июня первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев накануне Петербургского международного экономического форума сообщил, что Сбербанк выдал около 8 млрд руб. по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье» за апрель и май 2025 г. Это составляет примерно 3% от общего объема выдач по семейной ипотеке за указанный период. Средний размер кредита по программе составил 3,1 млн руб., а средний срок кредитования – около 25 лет.