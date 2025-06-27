«Сбер» снизит ставки по ипотеке на 0,5–2 процентных пункта с 1 июля

17 июня первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев накануне Петербургского международного экономического форума сообщил, что Сбербанк выдал около 8 млрд руб. по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье» за апрель и май 2025 г. Это составляет примерно 3% от общего объема выдач по семейной ипотеке за указанный период. Средний размер кредита по программе составил 3,1 млн руб., а средний срок кредитования – около 25 лет.