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Банк России повысил курсы доллара и евро на 30 июня

Ведомости

Банк России на 30 июня повысил курс доллара на 0,26 руб. до 78,47 руб. Евро также вырос – на 0,62 руб. до 92,28 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. 

Тем временем юань подорожал на 0,01 руб., достигнув 10,94 руб.

С декабря 2024 г. ЦБ рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это нововведение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.

Представители крупнейших банков страны на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказали свое мнение о текущей динамике рубля. Председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил недовольство нынешним укреплением нацвалюты. По его мнению, оптимальным курсом является диапазон 90–100 руб. за доллар.

25 июня Центробанк установил официальный курс доллара на минимальном уровне с мая 2023 г. – 78,20 руб. (снижение на 0,19 руб.).

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