Минфин не намерен усиливать требования к семейной ипотеке
Министерство финансов России не планирует ужесточать требования к льготной программе «Семейная ипотека». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что выдача семейной ипотеки не приостанавливается ни в одном из банков. Сейчас кредитные организации выдают займы в рамках общего объема средств по программе.
В Минфине также отметили, что в 2025 г. объем субсидирования льготных ипотечных программ увеличится с 1,3 до 2 трлн руб. Задержки в предоставлении субсидий банкам в рамках льготных ипотек нет.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что с июля могут быть введены ограничения в программе семейной ипотеки. Отмечалось, что банки интенсивнее готовятся к сокращению выдачи таких кредитов.
В феврале 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что льготная программа семейной ипотеки будет продлена еще на шесть лет – до 2030 г. Все параметры программы и ее условия при этом сохраняются.
23 мая 2025 г. Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготной ипотеки по количеству членов семьи. Такая ипотека будет распространяться только на семьи с детьми. Президент также поручил представить предложения о предоставлении ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Сейчас на нее могут претендовать только семьи, где есть хотя бы один ребенок до шести лет.