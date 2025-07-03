Минфин не намерен усиливать требования к семейной ипотеке

23 мая 2025 г. Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготной ипотеки по количеству членов семьи. Такая ипотека будет распространяться только на семьи с детьми. Президент также поручил представить предложения о предоставлении ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников спецоперации в рамках льготной программы. Сейчас на нее могут претендовать только семьи, где есть хотя бы один ребенок до шести лет.