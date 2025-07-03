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ЦБ РФ повысил курс доллара на 4 июля до 78,78 рубля

Ведомости

Банк России повысил курс доллара на 4 июля на 0,13 руб. до 78,78 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс евро тоже вырос, но на 0,45 руб. – до 93,13 руб. Колебания юаня минимальны – 10,99 руб. (+0,04 руб.).

3 июля стало известно, что аналитики понижают прогнозы по курсу доллара на 2025 г. Согласно обновленным оценкам «Альфа-капитала», «Т-инвестиций», ВТБ, Совкомбанка, Газпромбанка, «Цифра брокера», «Финама» и БКС, разброс прогнозов сократился на 10 руб. Отныне ожидаемый диапазон составляет 85–100 руб./$., тогда как до этого он находился в пределах 95–110 руб./$.

В Совкомбанке, принимая во внимание текущую динамику рубля и улучшенные прогнозы по сырьевым ценам, средний курс доллара на 2025 г. был пересмотрен с 87 до 86 руб./$. Об этом сообщил главный аналитик банка Михаил Васильев. В свою очередь, «Т-инвестиции» 24 июня понизили прогноз по среднему курсу доллара на конец 2024 г. с 98–99 руб. до 91,5 руб., как отмечает главный экономист компании Софья Донец. Инвестбанк «Синара» также скорректировал прогноз в середине июня, снизив ожидания по среднегодовому курсу доллара с 97 до 91 руб.

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