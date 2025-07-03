ЦБ РФ повысил курс доллара на 4 июля до 78,78 рубля

В Совкомбанке, принимая во внимание текущую динамику рубля и улучшенные прогнозы по сырьевым ценам, средний курс доллара на 2025 г. был пересмотрен с 87 до 86 руб./$. Об этом сообщил главный аналитик банка Михаил Васильев. В свою очередь, «Т-инвестиции» 24 июня понизили прогноз по среднему курсу доллара на конец 2024 г. с 98–99 руб. до 91,5 руб., как отмечает главный экономист компании Софья Донец. Инвестбанк «Синара» также скорректировал прогноз в середине июня, снизив ожидания по среднегодовому курсу доллара с 97 до 91 руб.