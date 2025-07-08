ЦБ начнет устанавливать курсы рубля еще к 12 иностранным валютам

Так, Совкомбанк пересмотрел прогноз по среднегодовому курсу доллара с 87 до 86 руб., исходя из укрепления рубля и улучшения сырьевой конъюнктуры, сообщал главный аналитик банка Михаил Васильев. Аналогичную корректировку в июне провела компания «Т-инвестиции», понизив прогноз по курсу на конец года с 98–99 руб. до 91,5 руб. Инвестбанк «Синара» в середине июня также снизил прогноз с 97 до 91 руб. за доллар.