ЦБ начнет устанавливать курсы рубля еще к 12 иностранным валютам
Банк России с 10 июля начнет устанавливать официальные курсы рубля к 12 новым иностранным валютам. Об этом говорится в опубликованном сообщении регулятора.
В перечень добавлены: така, бахрейнский динар, боливиано, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, кьят, тугрик, найра, оманский риал, саудовский риял.
Официальные курсы этих валют будут рассчитываться ежедневно и публиковаться на сайте ЦБ.
С декабря 2024 г. регулятор определяет курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе данных как биржевого, так и внебиржевого рынка. Это позволило повысить точность и репрезентативность расчетов.
3 июля стало известно, что ряд аналитических компаний пересматривают прогнозы по курсу доллара на 2025 г. Согласно оценкам «Альфа-капитала», ВТБ, Совкомбанка, «Финама», «Т-инвестиций», Газпромбанка и других, диапазон ожидаемого курса сузился до 85–100 руб./$, тогда как ранее предполагался уровень 95–110 руб./$.
Так, Совкомбанк пересмотрел прогноз по среднегодовому курсу доллара с 87 до 86 руб., исходя из укрепления рубля и улучшения сырьевой конъюнктуры, сообщал главный аналитик банка Михаил Васильев. Аналогичную корректировку в июне провела компания «Т-инвестиции», понизив прогноз по курсу на конец года с 98–99 руб. до 91,5 руб. Инвестбанк «Синара» в середине июня также снизил прогноз с 97 до 91 руб. за доллар.