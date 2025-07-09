В первом полугодии чистая прибыль Сбербанка выросла до 826,6 млрд рублей

Средства физических лиц выросли на 1,5% за месяц (8,1% с начала года), достигнув 29,5 трлн руб. А средства юридических лиц снизились на 4,2% за месяц (-8,8% с начала года) до 11,5 трлн руб., что связано с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках управления ликвидностью банка.