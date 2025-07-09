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В первом полугодии чистая прибыль Сбербанка выросла до 826,6 млрд рублей

Ведомости

За первое полугодие 2025 г. Сбербанк продемонстрировал рост чистой прибыли на 7,5% в годовом выражении, достигнув 826,6 млрд руб. Рентабельность капитала составила 22,2%, сообщается в отчетности банка по РСБУ.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, динамика кредитного портфеля остается умеренной на фоне высоких процентных ставок. В июне его рост составил 0,4% в реальном выражении, что обусловлено преимущественно выдачами по государственным ипотечным программам.

«В сегменте потребительского кредитования сохраняется отрицательный тренд. Объем привлеченных средств частных клиентов в июне сохранил положительную динамику и прибавил 1,5% в реальном выражении, составив 29,5 трлн руб.», – пояснил Греф.

Значимым событием июня стала технологическая конференция GigaConf, где был представлен обновленный GigaChat. Также в июне состоялось годовое собрание акционеров, на котором были утверждены рекордные дивиденды в размере 786,9 млрд руб., или 34,84 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Ключевые показатели деятельности банка:

  • Число розничных клиентов выросло до 111,2 млн (+1,3 млн с начала года).

  • Количество активных корпоративных клиентов достигло 3,4 млн (+1,5% с начала года).

  • Активные ежемесячные пользователи (MAU) «Сбербанк Онлайн» составили 84,1 млн человек, ежедневные пользователи (DAU) – 42,2 млн (показатель DAU/MAU превышает 50%).

  • MAU мобильного приложения СберKids достиг 2,2 млн.

Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 0,4% за месяц и на 1,3% с начала года, достигнув 17,7 трлн руб. Частным клиентам в июне было выдано кредитов на 331 млрд руб.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 0,4% за месяц и на 2,0% с начала года, превысив 27,5 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,9 трлн руб. кредитов.

Средства физических лиц выросли на 1,5% за месяц (8,1% с начала года), достигнув 29,5 трлн руб. А средства юридических лиц снизились на 4,2% за месяц (-8,8% с начала года) до 11,5 трлн руб., что связано с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках управления ликвидностью банка.

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