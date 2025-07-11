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Срок строительства жилого дома по льготной ипотеке увеличен вдвое

Ведомости

Изменения в программе «Льготная ипотека», которые предусматривают продление до 24 месяцев предельного срока строительства жилого дома, вступили в силу. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Правительство согласовало решение, которое позволит россиянам в более комфортные сроки успеть достроить и ввести в эксплуатацию жилой дом и вернуться к льготной процентной ставке по кредиту в случаях, когда она ранее повышалась до рыночной, если не получалось достроить жилье в течение 12 месяцев. Решение подготовил Минфин для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Ранее в ведомство поступали многочисленные обращения граждан, которые не успевали построить или ввести в эксплуатацию дом. Поднявшаяся ставка в соответствии с условиями программы приводила к повышенным ежемесячным платежам для них.

10 июля «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина писали о поступивших в министерство предложениях от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по усовершенствованию льготной ипотеки. В частности, предлагается ввести для получателей ипотеки обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки и в течение пяти лет после приобретения жилья по ипотеке обязать не реже одного раза в год подтверждать регистрацию по адресу приобретенной недвижимости.

Минфин указал на необходимость выработать механизм, ограничивающий возможность покупки недвижимости в инвестиционных целях. Льготная ипотека в первую очередь должна помогать тем, кто в ней больше всего нуждается. При этом новые механизмы не должны ограничивать граждан, которые хотят купить квартиру, чтобы действительно переехать в другой регион. Предложения Матвиенко должен согласовать кабмин.

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