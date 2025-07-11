Срок строительства жилого дома по льготной ипотеке увеличен вдвое

10 июля «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина писали о поступивших в министерство предложениях от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по усовершенствованию льготной ипотеки. В частности, предлагается ввести для получателей ипотеки обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки и в течение пяти лет после приобретения жилья по ипотеке обязать не реже одного раза в год подтверждать регистрацию по адресу приобретенной недвижимости.