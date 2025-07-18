Прибыль банковского сектора в июне достигла 392 млрд рублей

При этом в ЦБ отметили, что рост прибыли в этом месяце не показателен, так как он в основном связан с разовым роспуском резервов. Также влияние на рост чистой прибыли в июне оказало повышение переоценки ОФЗ на 30 млрд руб. и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22 млрд руб. Рост составил 1,3 и 2 раза соответственно. В материале подчеркнули, что большая переоценка связана с тем, что рынок ожидает смягчения денежно-кредитной политики во второй половине 2025 г. Особенно такие предположения укрепились после снижения ключевой ставки в июне.