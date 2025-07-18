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Прибыль банковского сектора в июне достигла 392 млрд рублей

Ведомости

Прибыль российских банков в июне 2025 г. увеличилась на треть в сравнении с результатам мая (296 млрд руб.) и достигла 392 млрд руб., сообщил Банк России в аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2025».

При этом в ЦБ отметили, что рост прибыли в этом месяце не показателен, так как он в основном связан с разовым роспуском резервов. Также влияние на рост чистой прибыли в июне оказало повышение переоценки ОФЗ на 30 млрд руб. и дивидендов от дочерних финансовых компаний на 22 млрд руб. Рост составил 1,3 и 2 раза соответственно. В материале подчеркнули, что большая переоценка связана с тем, что рынок ожидает смягчения денежно-кредитной политики во второй половине 2025 г. Особенно такие предположения укрепились после снижения ключевой ставки в июне.

Прибыль банковского сектора за первые полгода 2025 г. осталась прежней, как и за аналогичный период 2024 г., – 1,7 трлн руб.

25 июля пройдет заседание Банка России по вопросу ключевой ставки. Консенсус-прогноз «Ведомостей» показал, что большинство экспертов (12 из 20) прогнозируют снижение ставки на 2 процентных пункта (п. п.) до 18%. Еще четверо аналитиков полагают, что ЦБ примет более сдержанное решение и ставка упадет до 19%. Один опрошенный допускает ставку по итогам заседания в диапазоне 18–19%, еще двое ожидают от регулятора сокращения до 18–18,5%, также есть респондент, который допускает снижение сразу на 3 п. п. до 17%.

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