РСХБ увеличил операционную прибыль на 27% в первом полугодии 2025 года

Кроме того, РСХБ приводит динамику чистого операционного дохода. За первые полгода 2025 г. показатель вырос на 25% до 81 млрд руб. Годом ранее он был равен 65 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ составила 32,2 млрд руб. Вклад результата операционной деятельности, в свою очередь, увеличился на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Как отметили в РСХБ, тогда на показатель единоразово повлияла оптимизация структуры группы Россельхозбанка.