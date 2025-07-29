РСХБ увеличил операционную прибыль на 27% в первом полугодии 2025 года
Операционная прибыль Россельхозбанка (РСХБ) увеличилась до 41,4 млрд руб. за первые шесть месяцев 2025 г. Рост в сравнении с показателем того же периода 2024 г. (32,7 млрд руб.) составил 27%, сообщила компания.
Кроме того, РСХБ приводит динамику чистого операционного дохода. За первые полгода 2025 г. показатель вырос на 25% до 81 млрд руб. Годом ранее он был равен 65 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ составила 32,2 млрд руб. Вклад результата операционной деятельности, в свою очередь, увеличился на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Как отметили в РСХБ, тогда на показатель единоразово повлияла оптимизация структуры группы Россельхозбанка.
В мае стало известно, что чистая прибыль банка по МСФО выросла в 1,5 раза в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,8 млрд руб. По итогам I квартала депозиты и текущие счета населения увеличились на 3,4%, а средства юридических лиц, включая государственные органы власти, – уменьшились на 4,5%. Соотношение кредитов и депозитов на конец марта составило 102,3%.