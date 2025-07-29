Visa нарастила выручку на 14% в III финансовом квартале 2025 года

В феврале этого года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что системы Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять свои услуги в России в ближайшее время. Депутат отмечал, что системы необходимы для проведения международных платежей с Европой и США.