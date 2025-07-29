Visa нарастила выручку на 14% в III финансовом квартале 2025 года
Выручка платежной системы Visa увеличилась на 14% до $10,17 млрд в III финансовом квартале 2025 г. Об этом пишет Reuters.
Рост трансграничных платежей замедлился до 12% после роста в 14% за аналогичный период прошлого года. Агентство связывает это с изменением тарифной политики США.
Объем платежей, отражающий общие потребительские и корпоративные расходы в сети Visa, вырос на 8% за апрель – июнь, следует из материала.
Visa и Mastercard работала в России до марта 2022 г. Тогда компании заявили о приостановке деятельности в России, транзакции по картам также перестали быть доступны за пределами РФ.
В феврале этого года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что системы Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять свои услуги в России в ближайшее время. Депутат отмечал, что системы необходимы для проведения международных платежей с Европой и США.