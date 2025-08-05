Российский суд снял арест с акций Райффайзенбанка

Российский совладелец австрийского строительного концерна Strabag обратился осенью 2024 г. с иском к Райффайзенбанку, Strabag и восьми его иностранным акционерам в Арбитражный суд Калининградской области. Причина – компенсация вреда, который «Распериа» якобы причинил срыв сделки с RBI по продаже за 1,5 млрд евро 24,1% замороженных акций Strabag. В декабре 2023 г. RBI объявила об этой договоренности, но в мае 2024 г. сделка сорвалась – австрийская сторона от нее отказалась.