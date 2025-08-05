Российский суд снял арест с акций Райффайзенбанка
Кассационный суд снял арест с акций Райффайзенбанка – дочернего банка австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), пишет Reuters со ссылкой на юристов коллегии адвокатов Delcredere и представителя банка. Разморозку акций «Ведомостям» подтвердил представитель Delcredere.
Арест был наложен по иску МКАО «Распериа трейдинг лимитед» на 2 млрд евро.
Российский совладелец австрийского строительного концерна Strabag обратился осенью 2024 г. с иском к Райффайзенбанку, Strabag и восьми его иностранным акционерам в Арбитражный суд Калининградской области. Причина – компенсация вреда, который «Распериа» якобы причинил срыв сделки с RBI по продаже за 1,5 млрд евро 24,1% замороженных акций Strabag. В декабре 2023 г. RBI объявила об этой договоренности, но в мае 2024 г. сделка сорвалась – австрийская сторона от нее отказалась.
Суд в январе 2025 г. полностью удовлетворил иск «Распериа», а в апреле 13-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Райффайзенбанка, писали «Ведомости».
В начале лета «Распериа» попросила Арбитражный суд Калининградской области запретить Райффайзенбанку и восьми иностранным акционерам Strabag вести с ним арбитражный спор в Нидерландах под угрозой неустойки в 1 млрд евро, писали «Ведомости».
Российский Райффайзенбанк после решения зарезервировал 840 млн евро «на судебные издержки», сообщала RBI в феврале. Это привело к тому, что во II квартале 2025 г. российская «дочка» отразила рекордный чистый убыток в 861 млн евро.
Весной 2022 г. австрийская RBI впервые сообщила о своем намерении сократить бизнес в России, но приступила к реализации только после давления со стороны американских и европейских регуляторов, писали «Ведомости». В июле 2024 г. генеральный директор группы Йохан Штробль называл продажу 60% бизнеса в России и сохранение за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием.