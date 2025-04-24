Райффайзенбанк проиграл апелляцию по делу Strabag

Райффайзенбанк проиграл апелляцию по делу StrabagСуд согласился со взысканием с него 2 млрд евро в пользу российской «Распериа»
13-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Райффайзенбанка на взыскание с него около 2 млрд евро в пользу российского совладельца австрийского строительного концерна Strabag – «Распериа трейдинг лимитед». Это следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости».
20 января Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск «Распериа» к Райффайзенбанку, Strabag и восьми его иностранным акционерам, писали «Ведомости».
«Распериа» пошла в суд за компенсацией вреда, который ей якобы причинил срыв сделки с австрийской материнской структурой Райффайзенбанка – RBI – по продаже за 1,5 млрд евро 24,1% замороженных акций Strabag. В декабре 2023 г. RBI объявила об этой договоренности, но в мае 2024 г. отказалась от покупки «в целях предосторожности». В апреле того года Strabag сообщила, что бизнесмен Олег Дерипаска уведомил ее о передаче «Распериа», которой владел, в пользу российского АО «Илиадис». В декабре Strabag объявила о получении уведомления «Илиадиса» о том, что АО передало акции «Распериа» обратно ее бывшей материнской компании – российской «Валтура холдингз лимитед» (ее владельцы не раскрываются).
«Распериа» удовлетворена решением апелляции – суд в полном соответствии с нормами материального и процессуального права защитил нарушенные права российского инвестора, сообщил «Ведомостям» ее адвокат, управляющий партнер K&P Group Игорь Озерский.
А вот Райффайзенбанк возражает против обращения взыскания на свои денежные средства за действия третьих лиц, к которым он не имеет никакого отношения, и намерен в кратчайшие сроки подать кассационную жалобу, сообщил «Ведомостям» его представитель.
Райффайзенбанк исполнит решение суда в установленные сроки, он полностью подготовлен к этому сценарию, располагая значительным объемом ликвидности и капитала, добавил он. Исполнение решения не окажет влияния на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка, а также не затронет интересы его клиентов, подчеркнул собеседник. Стресс-тесты показывают, что при любом сценарии норматив достаточности капитала Райффайзенбанка не опустится ниже 30% (на конец I квартала показатель превышает 50%), что позволяет ему выполнить норматив с существенным запасом, резюмировал он. Райффайзенбанк создаст резервы по итогам IV квартала 2024 г. в соответствии с международными и российскими стандартами на сумму иска «Распериа», сообщала RBI после поражения в первой инстанции.
Заседание апелляционного суда носило подчеркнуто формальный характер – суд не задал ни одного вопроса по сути, отклонил все ходатайства ответчиков и ограничил выступления последних семью минутами на сторону, несмотря на значительный объем материалов дела, посетовал партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук, который представляет в суде Райффайзенбанк.