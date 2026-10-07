Т-банк запустил краткосрочную аренду квартир

Размещать объекты в сервисе «Путешествия» смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Квартира или апартаменты могут находиться в их собственности, передаваться в управление или предоставляться в субаренду. Перед публикацией каждый объект проходит модерацию.