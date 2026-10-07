Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TRNFP1 040,2+0,6%CNY Бирж.12,75+0,35%IMOEX2 348,17+0,84%RTSI863,04+0,84%RGBI111,17+0,08%RGBITR764,43+0,12%
Главная / Финансы /

Т-банк запустил краткосрочную аренду квартир

Наталья Захарова

В сервисе «Путешествия» от Т-банка стала доступная краткосрочная аренда квартир и апартаментов в России и за рубежом. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель кредитной организации.

Новые объекты размещения доступны на сайте Т-банка и в мобильном приложении. Изучить ассортимент можно в разделе «Главная», выбрав «Город», затем «Путешествия» и «Отели».

Размещать объекты в сервисе «Путешествия» смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Квартира или апартаменты могут находиться в их собственности, передаваться в управление или предоставляться в субаренду. Перед публикацией каждый объект проходит модерацию.

«Путешествия» интегрированы с основными системами управления объектами на рынке, включая Realtycalendar, Travelline и Bnovo. Это позволяет владельцам подключать объекты к платформе без ручного управления бронированиями и доступностью, напомнили в Т-банке.

30 сентября Wildberries запустил в тестовом режиме раздел с объявлениями об услугах частных специалистов под названием «WB услуги». Функционал уже доступен части пользователей внутри «WB ресейл» на сайте и в мобильном приложении маркетплейса.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте