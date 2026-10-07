Т-банк запустил краткосрочную аренду квартир
В сервисе «Путешествия» от Т-банка стала доступная краткосрочная аренда квартир и апартаментов в России и за рубежом. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель кредитной организации.
Новые объекты размещения доступны на сайте Т-банка и в мобильном приложении. Изучить ассортимент можно в разделе «Главная», выбрав «Город», затем «Путешествия» и «Отели».
Размещать объекты в сервисе «Путешествия» смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Квартира или апартаменты могут находиться в их собственности, передаваться в управление или предоставляться в субаренду. Перед публикацией каждый объект проходит модерацию.
«Путешествия» интегрированы с основными системами управления объектами на рынке, включая Realtycalendar, Travelline и Bnovo. Это позволяет владельцам подключать объекты к платформе без ручного управления бронированиями и доступностью, напомнили в Т-банке.
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