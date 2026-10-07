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Главная / Финансы /

Официальный курс доллара сохранен на отметке в 85 рублей

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 85,48 руб. Регулятор понизил его на 0,23 руб.

Евро подорожал на 0,3 руб. – до 96,33 руб. Юань подешевел на 0,05 руб. и стал стоит 12,75 руб.

Официальный курс на 7 октября: доллар – 85,71 руб., евро – 96,03 руб., юань – 12,8 руб.

5 октября стало известно, что Минфин России направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 12,7 млрд руб.

В сентябре Минфин снижал объем покупок валюты. С 7 сентября по 6 октября ведомство направило 55,6 млрд на приобретение золота и иностранной валюты (2,5 млрд руб. в день). Отклонение фактических нефтегазовых доходов от базового объема по итогам августа составило 45 млрд руб. 

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