Официальный курс доллара сохранен на отметке в 85 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 85,48 руб. Регулятор понизил его на 0,23 руб.
Евро подорожал на 0,3 руб. – до 96,33 руб. Юань подешевел на 0,05 руб. и стал стоит 12,75 руб.
Официальный курс на 7 октября: доллар – 85,71 руб., евро – 96,03 руб., юань – 12,8 руб.
5 октября стало известно, что Минфин России направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 12,7 млрд руб.
В сентябре Минфин снижал объем покупок валюты. С 7 сентября по 6 октября ведомство направило 55,6 млрд на приобретение золота и иностранной валюты (2,5 млрд руб. в день). Отклонение фактических нефтегазовых доходов от базового объема по итогам августа составило 45 млрд руб.