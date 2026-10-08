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Страховщик жизни Совкомбанка объединит агентские сети с «Капитал лайф»

Михаил Спиридонов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

«Совкомбанк страхование жизни» объединит агентские сети и команды с «Капитал лайф» в рамках интеграции страховой компании в группу Совкомбанка, сообщил «Ведомостям» ее представитель. После завершения объединения сеть будет насчитывать около 10 000 агентов. Юридическое присоединение планируется завершить в I квартале 2027 г.

Агентская сеть «Капитал лайф» продолжит работу в полном составе под управлением действующих руководителей, а сеть «Совкомбанк страхование жизни» будет интегрирована в ее структуру. Условия сотрудничества с агентами и партнерами не изменятся, заверил представитель Совкомбанка. Объединенная команда «Капитал лайф» также возглавила блок ДМС страховой группы Совкомбанка, а команды корпоративного и партнерского бизнеса интегрированы в соответствующие направления.

После юридического присоединения «Совкомбанк страхование жизни» станет правопреемником «Капитал лайф» по всем обязательствам. Клиентам не потребуется переоформлять документы, а условия действующих договоров сохранятся. Для объединенной компании рассматривается новое название, которое должно сохранить связь с брендом «Капитал лайф» и одновременно подчеркнуть принадлежность к группе Совкомбанка.

Интеграцией руководит председатель совета директоров «Совкомбанк страхования» и руководитель страховой группы Игорь Лаппи.

В апреле 2026 г. Совкомбанк закрыл сделку по приобретению 100% долей «Капитал лайф». Компания является одним из крупнейших участников рынка долгосрочного накопительного страхования жизни. 

По итогам 2025 г. «Капитал лайф» собрала 29 млрд руб. страховых премий и получила 6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.

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