Страховщик жизни Совкомбанка объединит агентские сети с «Капитал лайф»

Агентская сеть «Капитал лайф» продолжит работу в полном составе под управлением действующих руководителей, а сеть «Совкомбанк страхование жизни» будет интегрирована в ее структуру. Условия сотрудничества с агентами и партнерами не изменятся, заверил представитель Совкомбанка. Объединенная команда «Капитал лайф» также возглавила блок ДМС страховой группы Совкомбанка, а команды корпоративного и партнерского бизнеса интегрированы в соответствующие направления.