Страховщик жизни Совкомбанка объединит агентские сети с «Капитал лайф»
«Совкомбанк страхование жизни» объединит агентские сети и команды с «Капитал лайф» в рамках интеграции страховой компании в группу Совкомбанка, сообщил «Ведомостям» ее представитель. После завершения объединения сеть будет насчитывать около 10 000 агентов. Юридическое присоединение планируется завершить в I квартале 2027 г.
Агентская сеть «Капитал лайф» продолжит работу в полном составе под управлением действующих руководителей, а сеть «Совкомбанк страхование жизни» будет интегрирована в ее структуру. Условия сотрудничества с агентами и партнерами не изменятся, заверил представитель Совкомбанка. Объединенная команда «Капитал лайф» также возглавила блок ДМС страховой группы Совкомбанка, а команды корпоративного и партнерского бизнеса интегрированы в соответствующие направления.
После юридического присоединения «Совкомбанк страхование жизни» станет правопреемником «Капитал лайф» по всем обязательствам. Клиентам не потребуется переоформлять документы, а условия действующих договоров сохранятся. Для объединенной компании рассматривается новое название, которое должно сохранить связь с брендом «Капитал лайф» и одновременно подчеркнуть принадлежность к группе Совкомбанка.
Интеграцией руководит председатель совета директоров «Совкомбанк страхования» и руководитель страховой группы Игорь Лаппи.
В апреле 2026 г. Совкомбанк закрыл сделку по приобретению 100% долей «Капитал лайф». Компания является одним из крупнейших участников рынка долгосрочного накопительного страхования жизни.
По итогам 2025 г. «Капитал лайф» собрала 29 млрд руб. страховых премий и получила 6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.