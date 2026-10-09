Банк России вернул курс доллара к 84 рублям
Банк России вернул официальный курс доллара к отметке в 84,9 руб., понизив его на 10 и 11 октября на 0,51 руб.
Евро подешевел на 0,5 руб. и составил 94,97 руб. Курс юаня снизился до 12,67 руб. Китайская валюта подешевела на 0,06 руб.
Официальный курс доллара на 9 октября составляет 85,42 руб., евро – 95,47 руб., юаня – 12,73 руб.
8 октября финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на форуме «Настоящее – будущее» заявил, что в 2026 г. курс рубля остается на текущем уровне. По его словам, рубль уже достаточно ослаб, и факторов, существенных для того, чтобы он еще падал, не видно, особенно учитывая текущие цены на нефть. В 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится.
5 октября Минфин РФ сообщил, что направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться с 7 октября по 6 ноября.