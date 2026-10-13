ЦБ второй день держит курс доллара ниже 84 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 14 октября отметке 83,87 руб., снизив его на 0,05 руб.
Евро подешевел на 0,26 руб. до 93,77 руб. Курс юаня снизился на 0,03 руб. и достиг 12,5 руб.
Официальный курс трех основных валют на 13 октября составляет: доллар – 83,92 руб., евро – 94,03 руб., юань – 12,54 руб.
ЦБ, когда устанавливал курс доллара на 13 октября, понизил стоимость валюты почти на 1 руб. после выходных дней. Этому предшествовал разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 9 октября. После переговоров Трамп заявил, что договорился о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и глобальный рынки.
Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как он утверждал, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.