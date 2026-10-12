Официальный курс доллара установлен ниже 84 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 13 октября на отметке в 83,92 руб., понизив его на 0,99 руб.
Евро подешевел на 0,94 руб. и стал равен 94,04 руб. Курс юаня снизился на 0,14 руб. и достиг отметки в 12,54 руб.
Официальный курс доллара на 10 октября составляет 84,9 руб., евро – 94,97 руб., юаня – 12,67 руб.
Понижению курса валют предшествовал разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 9 октября. После переговоров Трамп заявил, что договорился о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и глобальный рынки.
В этой связи минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом российского дизельного топлива.