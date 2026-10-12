Официальный курс доллара установлен ниже 84 рублей

Понижению курса валют предшествовал разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 9 октября. После переговоров Трамп заявил, что договорился о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и глобальный рынки.