Стоимость бумаг «Циана» за полтора месяца выросла в 2 раза

Стоимость бумаг «Циана» за полтора месяца выросла в 2 разаУ агрегатора хорошие перспективы, но многое зависит от того, решит ли он вопрос с застрявшими бумагами и станет ли полностью локальным
Стоимость депозитарных расписок кипрской Cian PLC, головной компании крупнейшего российского агрегатора недвижимости «Циан», с середины июля выросла в 2 раза. С 22 августа бумаги прибавили на Московской бирже 22,2% – на закрытии торгов 30 августа они стоили 525 руб. Рост расписок «Циана» сильно опережает индекс широкого рынка Мосбиржи (топ-100 бумаг): с 22 августа он вырос на 5% до 1672,2 пункта. Текущая цена «Циана» более чем вполовину ниже ее максимума (1300 руб.), который был достигнут сразу после IPO 8 ноября 2021 г.
Росту бумаг способствует общее восстановление российского рынка акций, относительно которого бумаги ведущего сервиса в сфере объявлений о недвижимости выглядели ниже своей реальной стоимости, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов: поэтому динамика бумаг «Циана» с прошлой недели почти в 6 раз превзошла рост индекса широкого рынка Мосбиржи. Бумагам «Циана» оказывает поддержку и приближение делового сезона, что способствует росту спроса на долгосрочную аренду массового жилья в крупных городах, говорит Калянов. Плюсом для бумаг, по его мнению, также является отсутствие санкционного давления на «Циан».