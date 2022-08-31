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Стоимость бумаг «Циана» за полтора месяца выросла в 2 раза

У агрегатора хорошие перспективы, но многое зависит от того, решит ли он вопрос с застрявшими бумагами и станет ли полностью локальным
Михаил Кузнецов
Во втором полугодии компания планирует разморозить бюджеты на продвижение, поскольку застройщики и риэлторы сейчас особенно активно пытаются повысить спрос / Максим Стулов / Ведомости

Стоимость депозитарных расписок кипрской Cian PLC, головной компании крупнейшего российского агрегатора недвижимости «Циан», с середины июля выросла в 2 раза. С 22 августа бумаги прибавили на Московской бирже 22,2% – на закрытии торгов 30 августа они стоили 525 руб. Рост расписок «Циана» сильно опережает индекс широкого рынка Мосбиржи (топ-100 бумаг): с 22 августа он вырос на 5% до 1672,2 пункта. Текущая цена «Циана» более чем вполовину ниже ее максимума (1300 руб.), который был достигнут сразу после IPO 8 ноября 2021 г.

Росту бумаг способствует общее восстановление российского рынка акций, относительно которого бумаги ведущего сервиса в сфере объявлений о недвижимости выглядели ниже своей реальной стоимости, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов: поэтому динамика бумаг «Циана» с прошлой недели почти в 6 раз превзошла рост индекса широкого рынка Мосбиржи. Бумагам «Циана» оказывает поддержку и приближение делового сезона, что способствует росту спроса на долгосрочную аренду массового жилья в крупных городах, говорит Калянов. Плюсом для бумаг, по его мнению, также является отсутствие санкционного давления на «Циан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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