Стоимость бумаг «Циана» за полтора месяца выросла в 2 раза

Росту бумаг способствует общее восстановление российского рынка акций, относительно которого бумаги ведущего сервиса в сфере объявлений о недвижимости выглядели ниже своей реальной стоимости, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов: поэтому динамика бумаг «Циана» с прошлой недели почти в 6 раз превзошла рост индекса широкого рынка Мосбиржи. Бумагам «Циана» оказывает поддержку и приближение делового сезона, что способствует росту спроса на долгосрочную аренду массового жилья в крупных городах, говорит Калянов. Плюсом для бумаг, по его мнению, также является отсутствие санкционного давления на «Циан».