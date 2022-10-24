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Крупные банки готовятся продавать бриллианты без НДС

(НЕ БОЛЕЕ 90 ЗНАКОВ): Отмена налога повысит интерес к камням, но такие альтернативные инвестиции подходят только богатым гражданам
Инга Сангалова
С 1 октября операции с бриллиантами включены в перечень разрешенных для кредитных организаций сделок / Андрей Гордеев / Ведомости

Состоятельные россияне теперь могут приобретать бриллианты в банках без уплаты НДС. Новый сервис для своих клиентов на минувшей неделе запустил банк «Зенит». Услугу скоро планируют запустить также ВТБ, «ФК Открытие», Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк, сообщили «Ведомостям» их представители. О начале продаж инвестиционных бриллиантов и «бриллиантовых корзин» без НДС с 1 октября объявил крупнейший производитель алмазов «Алроса». Компания намерена продавать их через 12 банков-партнеров, сообщил «Ведомостям» представитель компании, не раскрыв имена всех участников.

С 1 октября операции с бриллиантами включены в перечень разрешенных для кредитных организаций сделок. Также начали действовать нулевые ставки НДС на реализацию бриллиантов в адрес банков налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных камней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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