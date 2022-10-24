Крупные банки готовятся продавать бриллианты без НДС

Состоятельные россияне теперь могут приобретать бриллианты в банках без уплаты НДС. Новый сервис для своих клиентов на минувшей неделе запустил банк «Зенит». Услугу скоро планируют запустить также ВТБ, «ФК Открытие», Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк, сообщили «Ведомостям» их представители. О начале продаж инвестиционных бриллиантов и «бриллиантовых корзин» без НДС с 1 октября объявил крупнейший производитель алмазов «Алроса». Компания намерена продавать их через 12 банков-партнеров, сообщил «Ведомостям» представитель компании, не раскрыв имена всех участников.