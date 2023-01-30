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Intel не сможет быстро восстановиться после провального 2022 года

Акции компании могут вырасти на следующем цикле роста отрасли полупроводников
Инга Сангалова
В результатах компании заложены не только общерыночные тренды, но и технологическое отставание от основного конкурента / LENNART PREISS / DDP / AFP

Отчетность Intel, одного их крупнейших в мире производителей полупроводниковых микросхем, разочаровала инвесторов компании настолько, что ее акции 27 января рухнули на NASDAQ на 8%. В 2022 г. выручка Intel упала на 20% до $63,1 млрд, чистая прибыль – на 60% до $8 млрд. Это худший год компании со времен краха доткомов в 2001 г. Тогда продажи производителя чипов упали на 21%, а прибыль на 88%, но компания смогла быстро восстановиться и в 2002 г. увеличила прибыль более чем вдвое.

Несмотря на то что с начала года на общей волне подъема на рынке США акции Intel выросли на 5,5%, за последний год они потеряли более 41% стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных