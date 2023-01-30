Intel не сможет быстро восстановиться после провального 2022 года

Отчетность Intel, одного их крупнейших в мире производителей полупроводниковых микросхем, разочаровала инвесторов компании настолько, что ее акции 27 января рухнули на NASDAQ на 8%. В 2022 г. выручка Intel упала на 20% до $63,1 млрд, чистая прибыль – на 60% до $8 млрд. Это худший год компании со времен краха доткомов в 2001 г. Тогда продажи производителя чипов упали на 21%, а прибыль на 88%, но компания смогла быстро восстановиться и в 2002 г. увеличила прибыль более чем вдвое.