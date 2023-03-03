В TCS Group рассматривают смену кипрской юрисдикции

В TCS Group рассматривают смену кипрской юрисдикцииВ конце февраля «Тинькофф банк» попал под блокирующие санкции Евросоюза
TCS Group – головная компания финансовой экосистемы, куда входят «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», брокер и проч., – рассматривает вариант редомициляции с Кипра, рассказал «Ведомостям» предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк в кулуарах встречи банкиров с ЦБ. Он не уточнил, какую юрисдикцию для переезда рассматривает группа, но отметил, что компания «надеется найти решение, которое даст стопроцентный успех».
Близнюк добавил, что делистинг TCS Group с Лондонской фондовой биржи (LSE) не рассматривается. В начале марта площадка приостановила торги бумагами десятка российских компаний, в том числе TCS. Расписки компании падали до $2,4, тогда как год назад их стоимость достигала $119. После этого в TCS допустили перенос основного листинга в Россию – бумаги группы торгуются и на Московской бирже.