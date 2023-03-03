В TCS Group рассматривают смену кипрской юрисдикции

Близнюк добавил, что делистинг TCS Group с Лондонской фондовой биржи (LSE) не рассматривается. В начале марта площадка приостановила торги бумагами десятка российских компаний, в том числе TCS. Расписки компании падали до $2,4, тогда как год назад их стоимость достигала $119. После этого в TCS допустили перенос основного листинга в Россию – бумаги группы торгуются и на Московской бирже.