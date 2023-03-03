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В TCS Group рассматривают смену кипрской юрисдикции

В конце февраля «Тинькофф банк» попал под блокирующие санкции Евросоюза
Михаил Кузнецов Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

TCS Group – головная компания финансовой экосистемы, куда входят «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», брокер и проч., – рассматривает вариант редомициляции с Кипра, рассказал «Ведомостям» предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк в кулуарах встречи банкиров с ЦБ. Он не уточнил, какую юрисдикцию для переезда рассматривает группа, но отметил, что компания «надеется найти решение, которое даст стопроцентный успех».

Близнюк добавил, что делистинг TCS Group с Лондонской фондовой биржи (LSE) не рассматривается. В начале марта площадка приостановила торги бумагами десятка российских компаний, в том числе TCS. Расписки компании падали до $2,4, тогда как год назад их стоимость достигала $119. После этого в TCS допустили перенос основного листинга в Россию – бумаги группы торгуются и на Московской бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных