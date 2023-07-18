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Какие облигации купить на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки

Эксперты советуют присмотреться к флоатерам, линкерам и коротким корпоративным бумагам
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

На фоне ожидаемого повышения ключевой ставки инвесторам стоит обратить внимание на облигации с защитой от инфляции, а также на короткие государственные и корпоративные бумаги, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Облигации с индексируемым номиналом называют линкерами, флоатеры – бумаги с переменным купоном, который зависит от ставок в экономике.

Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», в пятницу, 21 июля, совет директоров Банка России повысит ключевую ставку до 8% годовых с 7,5% (на этом уровне ставка держится уже девять месяцев). Рост на 0,5 п. п. прогнозируют 15 из 21 аналитика, три эксперта ожидают увеличения на 0,75–1 п. п. (8,25–8,5%), еще столько же – на 0,25 п. п. (7,75%). При повышении ключевой ставки новые выпуски облигаций имеют более высокую купонную доходность, а старые снижаются в цене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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