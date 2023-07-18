Какие облигации купить на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки

Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», в пятницу, 21 июля, совет директоров Банка России повысит ключевую ставку до 8% годовых с 7,5% (на этом уровне ставка держится уже девять месяцев). Рост на 0,5 п. п. прогнозируют 15 из 21 аналитика, три эксперта ожидают увеличения на 0,75–1 п. п. (8,25–8,5%), еще столько же – на 0,25 п. п. (7,75%). При повышении ключевой ставки новые выпуски облигаций имеют более высокую купонную доходность, а старые снижаются в цене.