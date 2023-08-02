Чего ждать на рынке акций в августе

Чего ждать на рынке акций в августеНа нем есть как признаки локального перегрева, так и драйверы роста
Российский фондовый рынок в июле показал уверенный рост: индекс Мосбиржи прибавил 9,87% и достиг 3073,5 пункта, а долларовый индекс РТС – 7,58% до 1057,43 пункта. Результат российского бенчмарка оказался втрое выше американских фондовых индексов: S&P 500 вырос за июль на 2,99%, Dow Jones Industrial – на 3,32%, NASDAQ Composite – на 3,83%.
Рубль заметно просел по отношению к ведущим мировым валютам: доллар укрепился на 2,3% (2,05 руб.), завершив месяц на отметке 91,60 руб., евро – на 3,06% (2,99 руб.), поднявшись до уровня 100,79 руб. Юань укрепился к рублю на 3,86% (48 коп.) до 12,81 руб.
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