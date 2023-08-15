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Стоимость золота может достичь нового исторического максимума

Можно покупать металл за рубли, вложиться в фонды и акции золотодобытчиков
Инга Сангалова
В ближайшие месяцы золото будет торговаться в диапазоне $1900–2100 за унцию и уже в этом году обновит исторический максимум / Андрей Гордеев / Ведомости

Ряд зарубежных фондов прогнозирует новый исторический максимум золота в конце 2024 г. – на 26% выше текущих котировок. Таким образом, цены драгметалла могут перебить рекорд в $2072,5 за тройскую унцию, установленный 7 августа 2020 г. 14 августа фьючерсные контракты на Nymex снизились к вечеру на 0,27% до $1941 за тройскую унцию, но с начала года выросли на 6,14%. На Мосбирже цена на золото снизилась 14 августа на 3,2% и составила 5975 руб. за грамм, а с начала года она выросла почти на 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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