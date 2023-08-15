Стоимость золота может достичь нового исторического максимума

Ряд зарубежных фондов прогнозирует новый исторический максимум золота в конце 2024 г. – на 26% выше текущих котировок. Таким образом, цены драгметалла могут перебить рекорд в $2072,5 за тройскую унцию, установленный 7 августа 2020 г. 14 августа фьючерсные контракты на Nymex снизились к вечеру на 0,27% до $1941 за тройскую унцию, но с начала года выросли на 6,14%. На Мосбирже цена на золото снизилась 14 августа на 3,2% и составила 5975 руб. за грамм, а с начала года она выросла почти на 50%.