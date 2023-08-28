Мосбиржа до конца года планирует запустить платформу для pre-IPO

Мосбиржа до конца года планирует запустить платформу для pre-IPOЭксперты считают, что площадка откроет массовый доступ к рискованным инструментам с высокой доходностью
Московская биржа до конца года планирует запустить платформу для pre-IPO компаний, рассказал журналистам директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. До конца этого года площадка разработает технологическую возможность привлечения акционерного капитала. Первые размещения на ней могут состояться в конце 2023 г. – начале 2024 г.
Компании, собирающиеся на pre-IPO, должны будут найти брокера, который будет готов предложить их акции инвесторам, уточнил Блохин. Он предположил, что объем таких pre-IPO раундов может составить около 100-300 млн руб. «Это не такие огромные суммы, но это дает инвесторам возможность для диверсификации, а также привносит разнообразие инструментов фондового рынка», – добавил Блохин.
Он также сказал, что бирже важно обеспечить качественное аналитическое покрытие. Поэтому компании, которые выходят на рынок капитала, должны быть открытыми: проводить всевозможные вебинары, стримы со своими потенциальными инвесторами, рассказывать про свой бизнес и про себя, добавил глава департамента.
Блохин не уточнил, сколько компаний биржа ожидает увидеть у себя на платформе. «Но мы бы хотели предлагать инвесторам определенный набор или хотя бы ожидание выхода компаний на рынок привлечения капитала», – уточнил он. Это расширит возможности диверсификации. Инструменты pre-IPO более рискованные, чем компании, которые выходят на листинг, рассуждает Блохин, но возможность вложиться в несколько компаний позволит снизить риски и предоставит лучшие условия для инвесторов. Сейчас, когда не настолько часто, как хотелось бы, на IPO выходят компании, мы видим огромный спрос на ту или иную сделку со стороны инвесторов, резюмировал Блохин.
По его словам, идея создания платформы пришла после того, как Мосбиржа в апреле запустила сервис для совершения сделок с акциями без листинга на внебиржевом рынке. Площадка получила большое количество запросов от компаний, которые бы хотели привлечь акционерный капитал на ранних стадиях, рассказал Блохин. Они по ряду причин сейчас не готовы к листингу, часто это компании технологического сектора, которые хотят все направить на развитие бизнеса, уточнил он.
В июне Мосбиржа стала партнером инвестиционной платформы Zorko, которая предоставляет доступ инвесторам к быстрорастущим технологическим компаниям на стадии pre-IPO. Инициатива Мосбиржи потенциально привлекательна для Zorko, сказал «Ведомостям» основатель инвестплатформы Владислав Пантелеев. Он допустил, что Zorko может частично воспользоваться инфраструктурой биржи для реализации своего функционала вторичного рынка.
Крайне важный вторичный рынок
В «Альфа-инвестициях» положительно смотрят на развитие рынка и считают инициативу Мосбиржи одной из ключевых. Компания больше года активно предлагает венчурные инвестиции и участие в pre-IPO в российские стартапы для инвесторов через мобильное приложение. Наличие ликвидного вторичного рынка крайне важно, чтобы у инвесторов было больше уверенности при вложении на срок в несколько лет, говорит руководитель направления венчурных инвестиций Альфа-банка Сергей Егоров.
Это хорошая инициатива с точки зрения перевода внебиржевых сделок на биржу, поддерживает коллегу руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. Размер таких сделок, по его оценкам, варьируется сейчас от 300 млн до 2,5 млрд руб.
Пантелеев сказал, что оценить востребованность идеи Мосбиржи пока сложно. Для реализации вторичного рынка в случае биржи нужны будут брокеры и потоки инвесторов от них, уточнил он. Если комиссии брокеров устроят, то будет реализован вторичный рынок с большой вероятностью успеха, резюмировал эксперт.
Курасов считает, что опция будет востребована, если биржа сможет технологически сделать быстрый допуск за один месяц для «пустых» акционерных обществ, которые будут привлекать деньги для покупки непубличных ООО. Тогда это станет действенной альтернативой финансовым платформам, уверен эксперт.
Важна будет и поддержка со стороны ЦБ по ограничению участия инвесторов во внебиржевых сделках в рамках инициативы президента по стимулированию публичных размещений и перевода внебиржевого рынка на биржу, рассуждает Курасов. Международный опыт говорит о том, что инвестировать на небиржевых платформах могут только физлица с НДФЛ за год не менее 1 млн руб., добавил эксперт.
Взрывной рост венчура
Егоров полагает, что на российском рынке ожидается взрывной рост интереса инвесторов к теме венчурного инвестирования. Стартапы, в свою очередь, будут интересоваться привлечением венчурного капитала.
В России более 3000 быстрорастущих компаний, особенно в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий, добавляет Курасов. По его мнению, 100-300 из них потенциально могут провести сделки в ближайшие два года. Санкции также послужили толчком для структурной перестройки экономики, рассуждает эксперт: биржа может стать тем самым проводником капитала для развития новой экономики, так как банки в своих подходах консервативны и не могут быстро реагировать на потребности бизнеса.
Емкость российского рынка уже в 2024 г. должна превысить 10 млрд руб. инвестиционных денег на базе спроса розничных инвесторов, предполагает Егоров. Это в несколько раз больше рынка IPO за последние два года и сопоставимо с объемом рынка IPO в 2021 г. Это только начало долгосрочного роста рынка, потенциал которого составляет сотни миллиардов рублей в год, уверен Егоров. Он отмечает, что на рынке должен со временем возникать мультипликативный эффект: ряд компаний будут выходить на IPO и, как следствие, инвесторы смогут реинвестировать капитал в новые проекты.
Плюсы и минусы для инвесторов заключаются в достаточно высоком уровне риска и потенциальной доходности инструмента, говорит Егоров. При этом запуск площадки для вторичных торгов, по его мнению, это однозначный плюс для инвесторов, так как ведет к росту ликвидности. Стартапы, в свою очередь, должны понимать дополнительную ответственность в части раскрытия информации и обязательств перед инвесторами, а также учитывать стоимость будущих раундов с учетом котировок на вторичном рынке, резюмировал Егоров.
Инвестирование на pre-IPO стадии – это высокий риск, уверен Курасов: инвестор может потерять до 70% капитала. Объем возможных потерь при участии в IPO, по его словам, равен в среднем 30%. Но при этом потенциальная доходность на pre-IPO выше. По словам Курасова, она составляет более 200%. Ряд сделок на поздней стадии принесли инвесторам за последние три года более 1000% годовых, утверждает эксперт.