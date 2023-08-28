Мосбиржа до конца года планирует запустить платформу для pre-IPO

Блохин не уточнил, сколько компаний биржа ожидает увидеть у себя на платформе. «Но мы бы хотели предлагать инвесторам определенный набор или хотя бы ожидание выхода компаний на рынок привлечения капитала», – уточнил он. Это расширит возможности диверсификации. Инструменты pre-IPO более рискованные, чем компании, которые выходят на листинг, рассуждает Блохин, но возможность вложиться в несколько компаний позволит снизить риски и предоставит лучшие условия для инвесторов. Сейчас, когда не настолько часто, как хотелось бы, на IPO выходят компании, мы видим огромный спрос на ту или иную сделку со стороны инвесторов, резюмировал Блохин.