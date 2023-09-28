ЦБ не считает проблемой концентрацию активов у квалифицированных инвесторов

Начинающие инвесторы со стажем инвестиций до одного-двух лет, которые еще не сформировали собственных установок на фондовом рынке, в значительной степени являются «легким объектом для подталкивания». Об этом, по словам Мамуты, говорят результаты исследования, которое весной 2023 г. ЦБ провел вместе с Мосбиржей. Выбор объекта для инвестиций, инвестстратегии для неопытных инвесторов связан в первую очередь с социальным следованием, говорит Мамута: «Это модно? Значит, и я буду! Это просто? Значит, и я буду!».