Мосбиржа создаст бенчмарки для определения доходности облигаций

Мосбиржа создаст бенчмарки для определения доходности облигацийЭто стало необходимо после насыщения рынка новыми инструментами
Мосбиржа вместе с ведущими экспертами финансового рынка создала рабочую группу для внедрения бенчмарков по определению доходности облигаций, рассказал «Ведомостям» директор департамента долгового рынка торговой площадки Глеб Шевеленков.
Группа работает на базе комитета Мосбиржи по ценным бумагам с фиксированным доходом. Ее участники также стремятся в целом изучить потребности в аналитическом покрытии рынка облигаций, добавил Шевеленков. В рабочую группу входит брокер БКС, планирует присоединиться ВТБ, сказали «Ведомостям» их представители. Входят в нее Сбербанк и Совкомбанк, говорит собеседник, знакомый с работой группы.
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