Мосбиржа создаст бенчмарки для определения доходности облигаций

Группа работает на базе комитета Мосбиржи по ценным бумагам с фиксированным доходом. Ее участники также стремятся в целом изучить потребности в аналитическом покрытии рынка облигаций, добавил Шевеленков. В рабочую группу входит брокер БКС, планирует присоединиться ВТБ, сказали «Ведомостям» их представители. Входят в нее Сбербанк и Совкомбанк, говорит собеседник, знакомый с работой группы.