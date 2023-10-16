Стоит ли давать в долг коллекторам

В этом году сервис уже разместил два выпуска облигаций на 1,4 млрд руб. Таким образом, общий объем всех бондов, выпущенных ID Collect в 2023 г., может составить 5 млрд руб. В этом случае сервис по итогам 2023 г. может стать крупнейшим по объему размещений облигаций эмитентом в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) с рейтингом до BBB+ включительно и войдет в топ-10 на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Доля всех выпусков сервиса займет до 4% от объема ожидаемых размещений в этом сегменте.