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Стоит ли давать в долг коллекторам

ID Collect к концу года может стать одним из крупнейших заемщиков среди ВДО
Михаил Кузнецов
Freepik

Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в IDF Eurasia) разместит 19 октября по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации на сумму 900 млн руб. Ставка определена на уровне 16%. Всего до конца года компания планирует выпустить долговых бумаг еще на 2,5–2,7 млрд руб., рассказал «Ведомостям» директор по инвестициям финтех-группы IDF Eurasia Антон Храпыкин.

В этом году сервис уже разместил два выпуска облигаций на 1,4 млрд руб. Таким образом, общий объем всех бондов, выпущенных ID Collect в 2023 г., может составить 5 млрд руб. В этом случае сервис по итогам 2023 г. может стать крупнейшим по объему размещений облигаций эмитентом в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) с рейтингом до BBB+ включительно и войдет в топ-10 на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Доля всех выпусков сервиса займет до 4% от объема ожидаемых размещений в этом сегменте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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