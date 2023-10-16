Стоит ли давать в долг коллекторам

Стоит ли давать в долг коллекторамID Collect к концу года может стать одним из крупнейших заемщиков среди ВДО
Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в IDF Eurasia) разместит 19 октября по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации на сумму 900 млн руб. Ставка определена на уровне 16%. Всего до конца года компания планирует выпустить долговых бумаг еще на 2,5–2,7 млрд руб., рассказал «Ведомостям» директор по инвестициям финтех-группы IDF Eurasia Антон Храпыкин.
В этом году сервис уже разместил два выпуска облигаций на 1,4 млрд руб. Таким образом, общий объем всех бондов, выпущенных ID Collect в 2023 г., может составить 5 млрд руб. В этом случае сервис по итогам 2023 г. может стать крупнейшим по объему размещений облигаций эмитентом в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) с рейтингом до BBB+ включительно и войдет в топ-10 на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Доля всех выпусков сервиса займет до 4% от объема ожидаемых размещений в этом сегменте.