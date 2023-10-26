Связанные с совладельцами «Фосагро» кипрские компании подали иски к Euroclear

Согласно реестру юридических лиц Кипра, Gekolina Investments и Perprecia с 29 июня 2021 г. принадлежат соответственно компаниям Chlodwig Enterprises и Adorabella, которые ранее были зарегистрированы в Швейцарии и по состоянию на конец 2021 г. владели 43,66% «Фосагро». В апреле 2022 г. Chlodwig Enterprises и Adorabella были перерегистрированы в российскую юрисдикцию и стали резидентами специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области. В России они сменили названия на «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла». Доля перерегистрированных компаний в «Фосагро» по состоянию на конец прошлого года составляла прежние 43,66%.