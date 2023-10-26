Связанные с совладельцами «Фосагро» кипрские компании подали иски к Euroclear

Связанные с совладельцами «Фосагро» кипрские компании подали иски к EuroclearGekolina Investments и Perprecia стали первыми иностранными фирмами, которые судятся с бельгийским депозитарием в России
Кипрские компании Gekolina Investments и Perprecia подали в Арбитражный суд Москвы иски к бельгийскому депозитарию Euroclear и кипрской «дочке» «Ренессанс капитала» Renaissance Securities, следует из картотеки дел. Gekolina Investments требует с ответчиков совокупно 7 млрд руб. в эквиваленте компенсации убытков и задолженности по заблокированным ценным бумагам. Требования Perprecia составляют 2,2 млрд руб. в эквиваленте. Это первые иностранные компании, которые решили судиться с Euroclear в России. Другие подробности в определениях суда о принятии исков не приводятся.
Согласно реестру юридических лиц Кипра, Gekolina Investments и Perprecia с 29 июня 2021 г. принадлежат соответственно компаниям Chlodwig Enterprises и Adorabella, которые ранее были зарегистрированы в Швейцарии и по состоянию на конец 2021 г. владели 43,66% «Фосагро». В апреле 2022 г. Chlodwig Enterprises и Adorabella были перерегистрированы в российскую юрисдикцию и стали резидентами специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области. В России они сменили названия на «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла». Доля перерегистрированных компаний в «Фосагро» по состоянию на конец прошлого года составляла прежние 43,66%.