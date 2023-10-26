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Связанные с совладельцами «Фосагро» кипрские компании подали иски к Euroclear

Gekolina Investments и Perprecia стали первыми иностранными фирмами, которые судятся с бельгийским депозитарием в России
Артем Кульша Галина Казакулова
Алексей Орлов / Ведомости

Кипрские компании Gekolina Investments и Perprecia подали в Арбитражный суд Москвы иски к бельгийскому депозитарию Euroclear и кипрской «дочке» «Ренессанс капитала» Renaissance Securities, следует из картотеки дел. Gekolina Investments требует с ответчиков совокупно 7 млрд руб. в эквиваленте компенсации убытков и задолженности по заблокированным ценным бумагам. Требования Perprecia составляют 2,2 млрд руб. в эквиваленте. Это первые иностранные компании, которые решили судиться с Euroclear в России. Другие подробности в определениях суда о принятии исков не приводятся.

Согласно реестру юридических лиц Кипра, Gekolina Investments и Perprecia с 29 июня 2021 г. принадлежат соответственно компаниям Chlodwig Enterprises и Adorabella, которые ранее были зарегистрированы в Швейцарии и по состоянию на конец 2021 г. владели 43,66% «Фосагро». В апреле 2022 г. Chlodwig Enterprises и Adorabella были перерегистрированы в российскую юрисдикцию и стали резидентами специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области. В России они сменили названия на «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла». Доля перерегистрированных компаний в «Фосагро» по состоянию на конец прошлого года составляла прежние 43,66%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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