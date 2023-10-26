Новые стимулы Китая поддержат рынок акций

Законодательное собрание Китая утвердило план по повышению коэффициента бюджетного дефицита на 2023 г. примерно до 3,8% от ВВП. Это значительно выше установленных в марте 3%, которые правительство обычно считает пределом для страны, сообщило официальное информационное агентство «Синьхуа». Парламент Китая также одобрил законопроект, позволяющий местным органам власти заранее использовать часть квот размещения своих облигаций на 2024 г. Власти намерены направить средства на восстановление районов, пострадавших от наводнения в этом году, проекты охраны водных ресурсов и улучшение городской инфраструктуры, в том числе усиление защиты от будущих стихийных бедствий.