Новые стимулы Китая поддержат рынок акций

Новые стимулы Китая поддержат рынок акцийНо восстановление стабильного роста может быть медленным
Китайские власти усилили поддержку своей экономики. Новый пакет мер, который во вторник, 24 октября, одобрил китайский парламент, будет стимулировать инновационные сферы экономики, избегая при этом перекачивания денег в проблемный сектор недвижимости. План стимулов включает выпуск дополнительных государственных долговых обязательств на сумму 1 трлн юаней ($137 млрд) и повышение дефицита бюджета на 2023 г.
Законодательное собрание Китая утвердило план по повышению коэффициента бюджетного дефицита на 2023 г. примерно до 3,8% от ВВП. Это значительно выше установленных в марте 3%, которые правительство обычно считает пределом для страны, сообщило официальное информационное агентство «Синьхуа». Парламент Китая также одобрил законопроект, позволяющий местным органам власти заранее использовать часть квот размещения своих облигаций на 2024 г. Власти намерены направить средства на восстановление районов, пострадавших от наводнения в этом году, проекты охраны водных ресурсов и улучшение городской инфраструктуры, в том числе усиление защиты от будущих стихийных бедствий.