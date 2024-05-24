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Мосбиржа присматривается к азиатским финансовым инструментам

Наиболее перспективными площадка считает рынки Индии, Вьетнама и Филиппин
Софья Шелудченко
Мосбиржа в среднесрочной перспективе может предложить отечественным инвесторам доступ к азиатским рынкам/ Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа присматривается к азиатским рынкам и, возможно, в среднесрочной перспективе предложит отечественным инвесторам доступ к ним. Об этом на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XV заявил директор рынка акций торговой площадки Владимир Овчаров. По его словам, в прошлом году Мосбиржа изучила большое количество юрисдикций, к которым потенциально могла бы предоставить доступ российским инвесторам. Самыми интересными и перспективными с точки зрения ситуации в их экономиках и потенциала роста фондовых рынков в ближайшей перспективе он назвал Индию, Филиппины и Вьетнам. Но регулирование в этих странах сильно отличается от западных рынков, в том числе количеством ограничений, констатировал Овчаров: туда сложно зайти, также возможны проблемы с выходом.

«Мы, естественно, эту историю не бросаем, продолжаем накапливать экспертизу на этих рынках. Возможно, в какой-то среднесрочной перспективе биржа готова будет предложить доступ на глобальные рынки, прежде всего азиатские и, конечно же, дружественные», – резюмировал он. Мосбиржа всегда прорабатывает запросы участников на потенциальное расширение географии инструментов, но приоритетом для нее является развитие российского финансового рынка, уточнил Овчаров «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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