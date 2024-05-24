Мосбиржа присматривается к азиатским финансовым инструментам

Московская биржа присматривается к азиатским рынкам и, возможно, в среднесрочной перспективе предложит отечественным инвесторам доступ к ним. Об этом на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XV заявил директор рынка акций торговой площадки Владимир Овчаров. По его словам, в прошлом году Мосбиржа изучила большое количество юрисдикций, к которым потенциально могла бы предоставить доступ российским инвесторам. Самыми интересными и перспективными с точки зрения ситуации в их экономиках и потенциала роста фондовых рынков в ближайшей перспективе он назвал Индию, Филиппины и Вьетнам. Но регулирование в этих странах сильно отличается от западных рынков, в том числе количеством ограничений, констатировал Овчаров: туда сложно зайти, также возможны проблемы с выходом.